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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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US playmaker joins Fenerbahce Beko

US playmaker joins Fenerbahce Beko

US guard Lorenzo Brown joined Fenerbahce Beko on Tuesday signing a one-year contract with the Istanbul side.

"Brown is a player who can play both guard positions. He is a guard with excellent size for his position and a great defender who gets a lot of steals," Fenerbahce said on its website.

Spending the last season with the Serbian side , Brown averaged 12.3 points, 4.6 assists and 3.3 rebounds in 27 EuroLeague matches.

The 29-year-old previously played for several NBA teams, including Philadelphia, Minnesota and Phoenix, as well as Zhejiang in China and Crvena Zvezda in Serbia.

  1. 15.07.2020
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