Fenerbahce win Turkish Women's Basketball Cup
Fenerbahce Oznur Kablo won the Turkish Women's Basketball Cup after beating Izmit Belediyespor 77-61 in the final on Saturday.
At the final played in Adana, southern Turkey, Alina Lagupova led Fenerbahce to victory with 22 points.
With the win, Fenerbahce claimed the title for the 13th time in their history. Izmit Belediyespor has never yet claimed the cup.
- 08.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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