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08 Mart 2020, Pazar
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Fenerbahce win Turkish Women's Basketball Cup

Fenerbahce win Turkish Women's Basketball Cup

Fenerbahce Oznur Kablo won the Turkish Women's Basketball Cup after beating Izmit Belediyespor 77-61 in the final on Saturday.

At the final played in , southern Turkey, Alina Lagupova led Fenerbahce to victory with 22 points.

With the win, Fenerbahce claimed the title for the 13th time in their history. Izmit Belediyespor has never yet claimed the cup.



  1. 08.03.2020
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