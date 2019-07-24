NBA legend Duncan returns to Spurs as assistant coach
Tim Duncan spent whole NBA career with San Antonio Spurs until retirement in 2016; now Spurs hire him as assistant coach.
The San Antonio Spurs has hired former Spur and NBA legend Tim Duncan as an assistant coach.
Duncan, 43, will help Spurs Head Coach Gregg Popovich on the team's bench, the Western Conference team said on its website.
"It is only fitting that after I served loyally for 19 years as Tim Duncan's assistant, that he returns the favor," Popovich said.
Duncan, a former center and power forward, spent his entire career -- 19 seasons -- with the Spurs until his retirement in summer 2016.
Duncan is a five-time NBA champion, having lifted the trophy with the Spurs in 1999, 2003, 2005, 2007, and 2014.
In December 2016, the Spurs retired Duncan's no. 21 jersey in a ceremony.
- 24.07.2019
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Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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