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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda tarihi gün geldi çattı! Savunma ustalığı ile hücum gücünün en büyük sahnede bir araya geleceği dev finalde, iki kıta şampiyonu İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşıyor. 2024 Euro şampiyonu La Roja ile unvanını korumak isteyen Copa America şampiyonu La Albiceleste, futbol tarihinin en büyük kupası için yeşil sahaya çıkıyor. Peki, İspanya - Arjantin Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Dev final nerede oynanacak? İşte nefesleri kesecek rüya finalin tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve tüm güncel detayları...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 21:38
İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir aydan fazla süren futbol şöleninde artık en büyük kupanın sahibini bulacağı güne gelindi. Futbol dünyasında savunma ustalığı ve hücum gücü, gezegenin en büyük sahnesinde bir araya geliyor. Yarı finallerde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran iki dev, İspanya ve Arjantin, ilk kez bir erkekler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. 2024 yılında Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) zaferi yaşayan La Roja, müzesine ikinci Dünya Kupası'nı eklemeyi hedeflerken; aynı yıl Copa America şampiyonluğunu koruyan La Albiceleste ise 1962'den beri üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk takım olarak tarihe geçmek istiyor. Peki, milyonları ekran başına kilitleyecek olan İspanya-Arjantin Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Müsabaka hangi kanaldan şifresiz izlenebilecek? İşte dev finale dair bilmeniz gereken tüm canlı yayın detayları...

İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz 2026 Pazar (bugün) günü oynanacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

İspanya ile Arjantin arasındaki bu tarihi eşleşme, ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan dünyaca ünlü MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Dev arenada yaklaşık 82.500 seyirci önünde oynanacak bu final, turnuvanın en görkemli kapanış sahnelerinden birine tanıklık edecek.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Büyük turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT 1 bu dev final heyecanını da şifresiz ve kesintisiz olarak ekranlara taşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

ARJANTİN: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo; Alvarez, Messi.

İSPANYA: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

MESSI, 3 FİNAL OYNAYAN TARİHTEKİ 2'NCİ FUTBOLCU OLACAK

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

YAMAL, 7 MAÇA ÇIKAN EN GENÇ 3. OYUNCU

Sakatlıktan çıkarak turnuvaya gelen Yamal, Dünya Kupası tarihinde 7 maçta forma giyen üçüncü genç oyuncu oldu. Daha önce Fransız Kylian Mbappe ve İspanyol Pau Cubarsi, bu başarıya ulaşmıştı.

MESSI'DEN 33 GOL KATKISI

Arjantinli yıldız, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana turnuvada en fazla gol katkısı yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

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