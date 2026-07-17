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Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

Dünya Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:34
Dünya Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasında görev alacak hakemler de belli oldu. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic görev yapacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

Vincic, Türkiye'de 2024-25 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı derbi maçta da görev yapmıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Finali yöneteceğini öğrendiği an Sloven hakem Slavko Vincic gözyaşlarını tutamadı.

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