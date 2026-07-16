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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası'nda tarihi an! Faslı hakem bitiş düdüğünün ardından secdeye gitti

Dünya Kupası'nda tarihi an! Faslı hakem bitiş düdüğünün ardından secdeye gitti

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma sonrası maçın orta hakemi Ismail Elfath, son düdüğü çaldıktan sonra saha içerisinde secde etti.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:46
Dünya Kupası'nda tarihi an! Faslı hakem bitiş düdüğünün ardından secdeye gitti

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma sonrası maçın orta hakemi Ismail Elfath, son düdüğü çaldıktan sonra saha içerisinde secde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin, Atlanta Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle dikkat çeken bir an yaşandı.

Mücadelenin Fas kökenli Amerikalı orta hakemi İsmail El-Fath, maçın bitiş düdüğünü çaldıktan sonra saha zemininde secde etmesi kameralara yansıdı.

Öte yandan bu karşılaşma, İsmail El-Fath'ın bu yılki Dünya Kupası'nda yönettiği dördüncü maçıydı. Daha önce grup aşamasında Hollanda-Japonya ve İspanya-Uruguay mücadelelerini, çeyrek finalde ise Brezilya-Norveç maçını yönetmişti.

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