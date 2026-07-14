Lamine Yamal'dan o soruya flaş yanıt! "Portekiz teknik direktörü de..."

19 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynayacakları yarı final maçı öncesinde Dallas Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Yamal, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığı ikonik golün hatırlatılması ve yarınki maçtan beklentisinin sorulması üzerine, "Bence bu tarz maçlarda gol atmak her zaman özeldir ve tabii ki meydan okumayı kabul ediyorum. Buraya bunun için geldim ve yarın çok özel bir gün olacak." dedi.

Son Avrupa şampiyonu olduklarını ve hiçbir takımdan çekinmediklerini belirten Yamal, "Seyirci için, İspanyollar için, Fransızlar için çok güzel bir maç. Bence herkesin Dünya Kupası'nda görmek isteyeceği maçlardan biri. Her iki takımın da anları olacağı bir maç olacak. İki takım da hücum edecek, ikimiz de elimizdekilerle savunma yapmaya çalışacağız ama kesinlikle çok başa baş bir maç olacak." diye konuştu.

Üzerinde herhangi bir baskı hissetmediğini aktaran Yamal, "Sonuçta bildiğim gibi oynuyorum, hiçbir zaman bildiğimden daha iyi ya da bildiğimden daha kötü oynamayacağım. Bu yüzden sadece elimde olanı veriyorum, her zaman takımın hizmetinde, her zaman maksimumda. Yani her şeyi verdiğinde ve insanların senden istediği şeyi yapabileceğini bildiğinde, baskı hissetmiyorsun." dedi.

Yamal, "19 yaşına giriyorsun, 19 numaralı formayı giyiyorsun, 19'unda final oynanacak. Numerolojiye inanır mısın? Ve boynundaki kolyeler doğum günü hediyesi mi" sorusuna, "Hayır inanmam çünkü Portekiz teknik direktörü de buna benzer bir şey söylemişti sonra 6 numarayı giyen Mikel Merino gol attı. O yüzden inanmıyorum. Kolyeler konusuna gelirsek, hediye sayılmaz çünkü parasını ben ödedim. Kendime benden bir hediye." yanıtını verdi.

Yıldız futbolcu, turnuvada şu ana kadar bir gol atmasıyla ilgili soru üzerine, "Her turnuva farklıdır. Bunlar oyunun içinde olan şeyler ve dürüst olmak gerekirse beni endişelendirmiyor. Kazanıyoruz. Ben küçükken İspanya'nın elendiği Dünya Kupası maçları gördüm ve şu an öyle bir durum yaşanmadı. Bu yüzden maç oynamaya devam edebilmeye odaklanıyorum. Ne kadar çok maç oynarsam, o kadar çok gol atabilirim. Önemli olan tek şey bu ve umarım yarın bir gol daha atarım." değerlendirmesinde bulundu.