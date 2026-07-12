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Haberler Dünya Kupası Arjantin-İsviçre maçında Lionel Messi'den hakeme şok tepki! "Benimle düzgün konuş..."

Arjantin-İsviçre maçında Lionel Messi'den hakeme şok tepki! "Benimle düzgün konuş..."

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Müsabakada hakem kararları büyük tartışma yaratırken, Lionel Messi'nin tepkisi gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Dünya Kupası haberleri

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 11:20
Arjantin-İsviçre maçında Lionel Messi'den hakeme şok tepki! "Benimle düzgün konuş..."

Arjantin, normal süresi 1-1 sona eren çeyrek final mücadelesinde 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatma dakikalarında Alvarez ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Arjantin final bileti için İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında gol kaydedemedi. Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı. 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 6 maçta 8 gol atarak krallık yarışında Mbappe ile birlikte zirvede yer alıyor.

MESSI'DEN HAKEME TEPKİ

Müsabaka büyük bir mücadeleye sahne olurken, zaman zaman iki takım futbolcuları arasında da tansiyon yükseldi. Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro ile Lionel Messi arasında geçen konuşma ise ekranlara yansıdı.

Milliyet'in haberine göre, hakeme tepki gösteren ve parmak sallayan Messi'nin "Benimle düzgün konuş, saygılı davran. Ben seninle gayet düzgün konuşuyorum ve sana saygılı davranıyorum." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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