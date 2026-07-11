Almanya Futbol Federasyonundan Klopp açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), teknik direktörlük görevi kapsamında federasyon başkanı Bernd Neuendorf'un ABD'de Jürgen Klopp ile bir araya geldiğini açıkladı. Yapılan görüşmede, olası anlaşmanın temel şartları üzerinde tarafların ortak noktada buluştuğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "DFB Başkanı Bernd Neuendorf, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığı üzerine kapsamlı bir ilk görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu yapıcı görüşmede, olası bir sözleşmenin temel hususları üzerinde mutabakata varıldı. Görüşmeler önümüzdeki hafta da devam edecek." denildi.

2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucu yenilen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.