UEFA'dan FIFA'ya Balogun tepkisi! "İnanamıyoruz"

UEFA, Folarin Balogun vakasıyla ilgili FIFA'nın kararına sert tepki gösterdi.

UEFA, Balogun vakası hakkında yapılan açıklamada: "İnanıyoruz, bu bir emsal teşkil ediyor. Oyunun bütünlüğü ve turnuvanın güvenilirliği tehlikeye giriyor" FIFA'nın cezasını kaldırdığı Balogun vakasıyla ilgili UEFA'dan sert açıklama: "Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve gerekçesiz bir karar karşısında şaşkınlık duyuyoruz." UEFA, Balogun vakasına ilişkin sert bir tavır sergiledi. Aleksander Čeferin'in başkanlık ettiği Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), ABD'li forvet oyuncusuna verilen kırmızı kartın etkisini ortadan kaldırarak bu gece Belçika karşısında sahaya çıkmasına izin veren FIFA'nın kararını eleştirdi: "Dün, Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir günlük otomatik men cezasının bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınması kararı, aşılmaması gereken bir sınırı aştı. Futbol, diğer tüm spor dalları gibi, adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda durum böyle değildir. Kırmızı kartın ardından uygulanan en az bir günlük otomatik men cezası, takdir yetkisine bağlı bir karar değildir ve uygulanması için yetkili bir organın kararını gerektirmez. Bu, yönetmelikte yer alan ve istisnalara konu olamayacak bir ilkedir; hele ki, başka birçok oyuncunun da aynı durumla karşı karşıya kaldığı ve cezalarını usulüne uygun olarak çektiği bir turnuvanın ortasında bu kuralın istisnası olamaz."

"YARIŞMANIN GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKE ALTINDA"

"Kuralların kesinliği, onları korumakla yükümlü olanlar tarafından artık garanti edilmediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir müsabakanın güvenilirliği zedelenir. Aynı şekilde, böyle bir karar, devam eden turnuvada bir emsal teşkil eder; bu da benzer durumların artık adil bir şekilde ele alınmasını gerektirecek ve bu da turnuvanın kendisinin aleyhine olacaktır.

Futbol, dünyanın en sevilen sporu çünkü çok güzel bir oyundur ve her yerde aynı kurallarla oynandığı için güven uyandırır. Bir turnuva asla tek başına bir olay değildir ve söz konusu Dünya Kupası olduğunda, tüm futbol dünyası üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir.

Böylesine emsalsiz, anlaşılmaz ve gerekçelendirilemez bir karar karşısında şaşkınlığımızı ifade ediyoruz." ifadeleri yer aldı.