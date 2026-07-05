Dünya Kupası'nın yeni kahini bir keçi! 4 maçın sonucunu doğru tahmin etti

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın yeni kahini sosyal medyada gündem olurken son tahmini İngiliz taraftarları endişelendirdi. 10 haftalık bir keçi, İngiltere'nin şu ana kadar oynadığı dört Dünya Kupası maçının her birinde doğru sonucu tahmin etti.

Bu keçi, Thomas Tuchel'in takımının grup aşamasında Hırvatistan ve Panama'yı yeneceğini doğru tahmin ederken, Gana ile oynanan maçın berabere biteceğini de etkileyici bir şekilde öngördü. Ardından, İngiltere'nin son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yeneceğini tahmin etti ve haklı çıktı.

MEKSİKA TAHMİNİ GÜNDEM OLDU

Şimdi aynı keçi, İngiltere'nin Meksika ile oynanacağı maç öncesi tahminini yaptı. Bu tahmine göre, Azteca Stadyumu'nda Meksika'nın galip geleceğini öngördü.

2010 Dünya Kupası'ndaki doğru tahminleriyle ünlenen Kahin Ahtapot Paul gibi, bu keçi de tahminlerini yiyecekler aracılığıyla yapıyor. Keçiye her iki takımın bayrağının üzerinde duran iki şişe süt sunuluyor ve seçtiği şişe, tahmin olarak kabul ediliyor.

Keçi, Gana maçı için iki şişeyi de seçmedi ve bu da beraberlik tahminine yol açtı. Ancak İngiltere ve Meksika bayraklarının bulunduğu sırada sahibi tarafından serbest bırakılan keçi, hiç tereddüt etmeden doğrudan Meksika bayrağına yöneldi.

İNGİLTERE BÜYÜK DEZAVANTAJDA

Meksika, Azteca Stadyumu'nda inanılmaz bir sicile sahip. Burada bugüne kadar resmi maçlarda sadece iki kez yenildi ve son yenilgisi 2013 yılında gerçekleşti.

Ayrıca kendi stadyumunda oynadıkları Dünya Kupası maçlarında yenilgi yüzü görmediler ve turnuva boyunca henüz gol yemediler.

Stadyumda İngiltere taraftarları sayıca büyük ölçüde azınlıkta olacak. Bu arada İngiltere Futbol Federasyonu (FA), maçtan önceki gece oyuncularının uykusunun yerel halk tarafından bozulmaması için önlemler alıyor.

Tüm bunlara ek olarak, İngiltere yüksek rakımla da başa çıkmak zorunda kalacak.