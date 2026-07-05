Cristiano Ronaldo, Messi ile olan rekabeti hakkında konuştu!

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ülkesinin İspanya ile karşıalacağı Dünya Kupası son 16 maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE RONALDO'NUN AÇIKLAMALARI

"23 YILDIR BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Kariyerime medyanın istediği zaman değil, kendi istediğim zaman nokta koyacağım. 23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorlar. Sonunda bunun zaman kaybı olduğunu anladılar. Deniyorlar, deniyorlar, sürekli deniyorlar.

"ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM"

"Evet, yaşlandım. 41 yaşındayım ve artık eskisi gibi değilim. Ancak hiçbir şey değişmedi. Ben hala gol atıyorum. Umarım yarın da gol atarım. Ben atamasam da umarım takım arkadaşlarımdan biri atar."

"GERİ DÖNÜŞ YAPMAMI İSTEMİYORLAR"

"Benim geri dönüş yapmamı istemiyorlar. Bir gün gelecek ve ben futbola veda edeceğim. O gün geldiğinde %100 vicdanım rahat bir şekilde gidiyor olacağım."

"DÜNYA KUPASI'NIN EN ZOR YANI BENDEN HOŞLANMAYANLARLA KONUŞMAK"

Cristiano Ronaldo: "Ön tarafta oturan şu adam mı? Benden hoşlanmayan kişi o. Bakalım bana iyi bir soru sorabilecek mi. Evet, sen. Benden hoşlanmadığını biliyorum."

Gazeteci: "Cristiano, nasılsın? Ben senin bir hayranınım ve seninle konuşmak benim için büyük bir onur. Sana şunu sormak istiyorum: 41 yaşında Dünya Kupası'nda oynamanın en zor yanı nedir?"

Cristiano Ronaldo: "En zor yanı ne mi? Sizlerle konuşmak... Daha doğrusu bazılarınızla. Özellikle de benden hoşlanmayanlarla. Sen de onlardan birisin, bunu biliyorum. İnsanların yüzlerini çok iyi hatırlarım. Bir yüzü yalnızca bir kez görmem yeter, onu bir daha asla unutmam. Ama 41 yaşında oynamaya gelince... Bence bu güzel bir deneyim. Çünkü bu seviyeye ulaşabilmek için fedakarlık yapmanız, birçok şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Ben de kariyerim boyunca bunu yaptım; yaşın getirdiği değişimlere ve detaylara uyum sağladım. Eskisiyle aynı oyuncu olmadığımı bilerek kendimi buna göre adapte ettim."

MESSI İLE REKABETİ HAKKINDA

"Messi ile olan rekabetinizden büyük keyif aldık. Taraftarlara ne mesaj vermek istersiniz?"

Cristiano Ronaldo: "Geride kalan şey insanlardır. Bizi seven insanlar, onlara unutulmaz anlar yaşatabildiğimiz insanlar. Uçuş sırasında, kabin görevlilerinden birinin Arjantinli olduğunu anlamıştım. Sadece bana bakışından anladım. Ona 'Arjantinli olduğunu biliyorum. Bana baktın ve hemen gözlerini kaçırdın, siz beni sevmiyorsunuz' dedim. Sorun yok, eşim Arjantinli. Her şey yolunda. Önemli olan sonuna kadar keyfini çıkarmak."