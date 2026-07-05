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Haberler Dünya Kupası Belçika Futbol Federasyonundan Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki!

Belçika Futbol Federasyonundan Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki!

Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını bildirdi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 23:23
Belçika Futbol Federasyonundan Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki!

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA'nın erteleme kararının disiplin talimatının 27. maddesine dayandırıldığı belirtilerek, "Ancak, aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir." denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, 2026 FIFA Dünya Kupası Turnuva Yönetmeliği'ndeki, "Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir." maddesiyle doğrudan çeliştiği kaydedildi.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirdi.

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

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