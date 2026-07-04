Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu Kolombiya-Gana mücadelesi ile birlikte tamamlandı. Kolombiya'nın karşılaşmayı 1-0 kazanarak İsviçre ile eşleşmesinin ardından dev turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Arjantin - Mısır

Portekiz - İspanya

Kanada - Fas

Fransa - Paraguay

İsviçre - Kolombiya

İngiltere - Meksika

Brezilya - Norveç

ABD - Belçika

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak olan Kanada-Fas mücadelesi ile birlikte start verecek.