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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçlarının sonuçlanması ile birlikte son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:57
Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu Kolombiya-Gana mücadelesi ile birlikte tamamlandı. Kolombiya'nın karşılaşmayı 1-0 kazanarak İsviçre ile eşleşmesinin ardından dev turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Arjantin - Mısır

Portekiz - İspanya

Kanada - Fas

Fransa - Paraguay

İsviçre - Kolombiya

İngiltere - Meksika

Brezilya - Norveç

ABD - Belçika

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak olan Kanada-Fas mücadelesi ile birlikte start verecek.

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