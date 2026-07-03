CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Mısırlı taraftarlar stadyuma Filistin bayraklarıyla yürüdü!

Mısırlı taraftarlar stadyuma Filistin bayraklarıyla yürüdü!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Dallas'ta oynanacak Mısır-Avustralya maçı öncesinde Mısırlı taraftar, stadyuma Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 20:32
Mısırlı taraftarlar stadyuma Filistin bayraklarıyla yürüdü!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır'ın Avustralya ile Dallas'ta oynayacağı maç öncesinde binlerce Mısırlı taraftar, stada yürüdü.

Dallas Stadı'nın yakınında bulunan Texas Golden Boot'ta sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Mısırlı taraftarlar, yürüyüş öncesinde dans ederek ve tezahüratlarda bulunarak eğlendi.

Mısır'a özgü kostümler giyen taraftarlar, havai fişek ve meşaleler yakarak maç atmosferine hazırlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geçen Mısırlılar, yol boyunca takımlarına destek verdi. Yürüyüşte Mısır bayraklarının yanı sıra çok sayıda Filistin bayrağı da dikkati çekti. Bazı taraftarlar, yürüyüşe Filistin formasıyla katıldı.

Stat kapısına gelen taraftarlar, burada da darbuka ve tef çalarak uzun süre dans edip şarkı söyledi. Yürüyüşü bölge halkı da ilgiyle takip etti.

Avustralya ile Mısır arasındaki mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ake'nin bonservis bedeli belli oldu!
G.Saray'a F.Bahçe'nin bir eski yıldızı daha geliyor! Duran'ın ardından...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Gündem savunma sanayi ve NATO Zirvesi: Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Nathan Ake transferini açıkladı!
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! G.Saray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! 20:40
Kassoum Ouattara antrenmana çıktı Kassoum Ouattara antrenmana çıktı 20:35
G.Saray Portekizli kaleciyi kadrosuna kattı! G.Saray Portekizli kaleciyi kadrosuna kattı! 20:32
Ake'nin bonservis bedeli belli oldu! Ake'nin bonservis bedeli belli oldu! 19:47
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! 18:22
F.Bahçe Nathan Ake transferini açıkladı! F.Bahçe Nathan Ake transferini açıkladı! 17:43
Daha Eski
Onana 1 sezon daha Trabzonspor'da! Onana 1 sezon daha Trabzonspor'da! 17:08
İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu kamptan gönderdi İsmail Kartal neşteri vurdu! 8 futbolcuyu kamptan gönderdi 16:33
Trossard'dan olay hareket! Beşiktaş... Trossard'dan olay hareket! Beşiktaş... 16:00
G.Saray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz... G.Saray sağ gösterip sol vurdu! Transferde büyük sürpriz... 15:24
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 15:07
Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımları! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımları! 14:58