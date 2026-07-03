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Haberler Dünya Kupası Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi bitiyor mu?

Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi bitiyor mu?

Julian Nagelsmann'ın, Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:44
Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi bitiyor mu?

Bild'in haberine göre; Alman Futbol Federasyonu, Dünya Kupası vedasının ardından 38 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberde, Julian Nagelsmann ile Alman Futbol Federasyonu yetkilileri arasında Frankfurt'taki federasyon merkezinde bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda Nagelsmann'dan milli takımla olan çalışmalarına son vermesinin istendiği aktarıldı.

TAZMİNAT DETAYI

Nagelsmann'a ayrılık sürecinde 7 milyon euro tazminat ödenebileceği öne sürüldü. Ayrılığın nasıl resmiyet kazanacağına ilişkin detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

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