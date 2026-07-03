Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi bitiyor mu?

Bild'in haberine göre; Alman Futbol Federasyonu, Dünya Kupası vedasının ardından 38 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Haberde, Julian Nagelsmann ile Alman Futbol Federasyonu yetkilileri arasında Frankfurt'taki federasyon merkezinde bir görüşme yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık üç saat süren toplantıda Nagelsmann'dan milli takımla olan çalışmalarına son vermesinin istendiği aktarıldı.
TAZMİNAT DETAYI
Nagelsmann'a ayrılık sürecinde 7 milyon euro tazminat ödenebileceği öne sürüldü. Ayrılığın nasıl resmiyet kazanacağına ilişkin detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.