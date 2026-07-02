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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Toni Kroos Almanya Milli Takımı'na eleştiri!

Toni Kroos Almanya Milli Takımı'na eleştiri!

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından konuşan Toni Kroos, mevcut kadroda dünya çapında bir oyuncu bulunmadığını savundu. Eski yıldız, Paraguay yenilgisi sonrası milli takımın eski gücünden uzak olduğunu söyledi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 07:48
Toni Kroos Almanya Milli Takımı'na eleştiri!

Almanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından, eski yıldız futbolcu Toni Kroos'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, Paraguay ile normal süresi 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Alınan bu sonuç, ülkede milli takımın geleceğine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kroos, Alman futbolunun mevcut oyuncu kalitesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda dünya çapında diyebileceğimiz tek bir oyuncumuz yok. Bu seviyeye ulaşabilecek potansiyele sahip isimlerimiz var ancak potansiyel, o seviyeye ulaşıldığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda fark yaratan oyuncuların önemine vurgu yapan Kroos, "Turnuvadaki maçların kaderini dünya çapındaki futbolcular belirliyor ve gol krallığı yarışının zirvesinde de onlar yer alıyor. Bizim böyle bir oyuncumuz yok. Bunu kabul edecek kadar dürüst olmalıyız." dedi.

Kroos, geçmişteki Alman Milli Takımı ile bugünkü kadroyu karşılaştırdı. Eski yıldız futbolcu, "Başarılı turnuvalar geçirdiğimiz dönemlerde her zaman daha üst seviyeye çıkabileceğimiz hissini taşırdım. Bu takım ise artık bunu yapabilecek durumda değil. Sadece Paraguay'dan daha iyi olduğumuzu düşünüyor ve bir şekilde kazanacağimize inanıyoruz." sözleriyle mevcut kadroyu eleştirdi.

Paraguay karşısında yaşanan sürpriz elenmenin ardından Almanya'da milli takımın performansı yoğun şekilde tartışılırken, Toni Kroos'un açıklamaları da eleştirilerin odağına yeni bir boyut kazandırdı.

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