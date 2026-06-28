Arjantin Ürdün'ü de mağlup ederek 3'te 3 ile üst tur biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu son hafta maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Giovani Lo Celso, 31'inci dakikada Lautaro Martinez (P) ve 80'inci dakikada Lionel Messi kaydetti. Ürdün'ün tek golü 55'inci dakikada Musa et-Ta'mari'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Arjantin grubundaki 3 maçını kazanarak toplamda 9 puanla lider olarak üst tura yükseldi. Ürdün ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda puan alamadan kupaya veda etti.

MESSI'DEN BİR REKOR DAHA

Ürdün'e karşı bir serbest vuruş golüne imza atan Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu ünvanının da sahibi oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Lo Celso'dan harika frikik! Arjantin, Ürdün karşısında önde. pic.twitter.com/stAHGUT4mM — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

⚽️ Lautaro Martinez penaltıyı gole çevirdi Arjantin farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/DA5lbuwi18 — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

⚽️ Al Tamari attı Ürdün farkı bire indirdi. pic.twitter.com/ByzzSI9GLP — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026