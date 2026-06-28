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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Arjantin Ürdün'ü de mağlup ederek 3'te 3 ile üst tur biletini kaptı!

Arjantin Ürdün'ü de mağlup ederek 3'te 3 ile üst tur biletini kaptı!

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu son hafta maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup etti ve son 32 turuna grubunu lider tamamlayarak yükseldi. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 07:08
Arjantin Ürdün'ü de mağlup ederek 3'te 3 ile üst tur biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu son hafta maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Giovani Lo Celso, 31'inci dakikada Lautaro Martinez (P) ve 80'inci dakikada Lionel Messi kaydetti. Ürdün'ün tek golü 55'inci dakikada Musa et-Ta'mari'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Arjantin grubundaki 3 maçını kazanarak toplamda 9 puanla lider olarak üst tura yükseldi. Ürdün ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda puan alamadan kupaya veda etti.

MESSI'DEN BİR REKOR DAHA

Ürdün'e karşı bir serbest vuruş golüne imza atan Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu ünvanının da sahibi oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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