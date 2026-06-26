FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Houston'da oynanan maçta iki ekip, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Yeşil Burun Adaları, 3 beraberlik alarak 3 puan toplamış oldu ve Uruguay'ın İspanya'ya yenilmesiyle grubunu 2. sırada tamamlayarak turnuvada son 32 turuna yükseldi.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Afrika ekibi, ilk turnuvasında bir üst tura çıkmış oldu. Suudi Arabistan ise Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'na karşı aldığı beraberliklerin ardından 2 puan toplayarak grubu 4. sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.