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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada H Grubu 3. ve son maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı ve Yeşil Burun Adaları gruptan 2. olarak çıktı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 02:49 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 05:17
Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Houston'da oynanan maçta iki ekip, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Yeşil Burun Adaları, 3 beraberlik alarak 3 puan toplamış oldu ve Uruguay'ın İspanya'ya yenilmesiyle grubunu 2. sırada tamamlayarak turnuvada son 32 turuna yükseldi.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Afrika ekibi, ilk turnuvasında bir üst tura çıkmış oldu. Suudi Arabistan ise Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'na karşı aldığı beraberliklerin ardından 2 puan toplayarak grubu 4. sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

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