Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

"ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMAK" Hedeften sapma olunca, yön kaybı oldu! Rakip ister savunma, isterse hücum yapsın... Bizim takım, hepsine karşı başarılı olabilir! Duygusal kırılmalar oyuncularda ve hocada olabilir... Önemli olan bundan sonra ayağa kalmak!

"ARDA GÜLER'E KATILIYORUM" "Dünya Kupası'na veda ettik, kızgınlığımızı ve moral bozukluğumuz son maçta 3 golle teselli ettik. Arda Güler'e katılıyorum. Üzülmeye hakkı yok oyuncuların. Bunu yönetecek. Bazen eleştiri, bazen takdir alacak. İnsanların tek beklentisi güzel futbol, hayal kırıklığımız bundan oldu."