CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında A Milli Takımımız, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti. Mücadelenin ardından Milli Takım'ın performansını değerlendiren Şenol Güneş, Uğurcan Çakır hakkında konuştu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 09:09
Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

Şenol Güneş, A Milli Takımımız'ın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

"YİNE KÖTÜ BAŞLADIK"
"Maça yine kötü başladık! Cesur olacaklar, yeteneklerini kullanmayı bilecekler! Bunları biliyorlar ama yerinde ve zamanında yapacaklar! Oyuncu önce kendini yönetecek!"

Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

"BU YETMEZ"
"Yetenek ve yaratıcılık olarak ABD'den çok daha iyiyiz. Hücumda iyiydik ama daha iyisi olmalı! Bu yetmez!"

Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

"ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMAK"
Hedeften sapma olunca, yön kaybı oldu! Rakip ister savunma, isterse hücum yapsın... Bizim takım, hepsine karşı başarılı olabilir! Duygusal kırılmalar oyuncularda ve hocada olabilir... Önemli olan bundan sonra ayağa kalmak!

Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

"ARDA GÜLER'E KATILIYORUM"
"Dünya Kupası'na veda ettik, kızgınlığımızı ve moral bozukluğumuz son maçta 3 golle teselli ettik. Arda Güler'e katılıyorum. Üzülmeye hakkı yok oyuncuların. Bunu yönetecek. Bazen eleştiri, bazen takdir alacak. İnsanların tek beklentisi güzel futbol, hayal kırıklığımız bundan oldu."

Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

"YENİ OYUNCULAR KAZANMAK İÇİN..."
"Bu maçtaki oyuncuların neden oynamadığı sorulacak, bu eleştiriler normal. Yeni oyuncuları kazanmak için çok çalışmak lazım. Hoca da bunu taramalı... Herkesin aklı var, herkes aklını kendine saklayabilir ama eleştirisini de yapsın."

Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."

UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ
"Uğurcan Çakır uzaktan goller yediği için tartışılıyor. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Uzaktan yediği goller tartışılacaktır ama Uğurcan bunların üstesinden gelir."

Milli Takım'ın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'
Montella: Bu takım bunu hak etmedi!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Dünya Kupası'na 3 puanla veda! A Milli Takımımız Amerika'yı devirdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA ülke sıralamamız güncellendi!
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız isim kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! 01:27
G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca! G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca! 01:27
G.Saray'a transferde şok üstüne şok! G.Saray'a transferde şok üstüne şok! 01:27
Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! 01:27
G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! 01:27
Avrupa devinden Osimhen'e ret! Avrupa devinden Osimhen'e ret! 01:27
Daha Eski
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! 01:27
Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! 01:26
Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! 01:26
UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... 01:26
Beşiktaş'ın kalecisi 1. Lig'den! Beşiktaş'ın kalecisi 1. Lig'den! 01:26
Icardi'ye transferde 2 talip! Icardi'ye transferde 2 talip! 01:26