Şenol Güneş'ten flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Yediği goller..."
FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında A Milli Takımımız, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti. Mücadelenin ardından Milli Takım'ın performansını değerlendiren Şenol Güneş, Uğurcan Çakır hakkında konuştu. İşte detaylar...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 09:09
"YİNE KÖTÜ BAŞLADIK"
"BU YETMEZ"
"ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKMAK"
Hedeften sapma olunca, yön kaybı oldu! Rakip ister savunma, isterse hücum yapsın... Bizim takım, hepsine karşı başarılı olabilir! Duygusal kırılmalar oyuncularda ve hocada olabilir... Önemli olan bundan sonra ayağa kalmak!
"ARDA GÜLER'E KATILIYORUM"
"Dünya Kupası'na veda ettik, kızgınlığımızı ve moral bozukluğumuz son maçta 3 golle teselli ettik. Arda Güler'e katılıyorum. Üzülmeye hakkı yok oyuncuların. Bunu yönetecek. Bazen eleştiri, bazen takdir alacak. İnsanların tek beklentisi güzel futbol, hayal kırıklığımız bundan oldu."
"YENİ OYUNCULAR KAZANMAK İÇİN..."
"Bu maçtaki oyuncuların neden oynamadığı sorulacak, bu eleştiriler normal. Yeni oyuncuları kazanmak için çok çalışmak lazım. Hoca da bunu taramalı... Herkesin aklı var, herkes aklını kendine saklayabilir ama eleştirisini de yapsın."
UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ
"Uğurcan Çakır uzaktan goller yediği için tartışılıyor. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Uzaktan yediği goller tartışılacaktır ama Uğurcan bunların üstesinden gelir."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.