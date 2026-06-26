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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Orkun Kökçü: Herkesin öz eleştiri yapması lazım!

Orkun Kökçü: Herkesin öz eleştiri yapması lazım!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılırken maç sonu Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 08:12
Orkun Kökçü: Herkesin öz eleştiri yapması lazım!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız ile ABD karşı karşıya geldi.

Los Angeles'ta oynanan maçta Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla veda etti.

Maçın ardından milli oyuncularımızdan Orkun Kökçü açıklamalar yaptı. Kökçü, "Bu maçta galibiyet almak önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık. Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu... Bu da deneyim oldu... İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız." dedi.

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