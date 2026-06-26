FIFA golün kime ait olduğunu açıkladı! Orkun Kökçü ve Barış Alper...

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımız, ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya 3 puanla veda etti.
Milli Takımımızın 2. golü tartışmaları beraberinde getirirken, FIFA golün kime ait olduğunu açıkladı.
FIFA GOLÜ BARIŞ ALPER'E YAZDI
31. dakikada Orkun'un kaleye gönderdiği topun Barış Alper Yılmaz'a çarparak filelere gitmesinin ardından FIFA, Türkiye'nin 2. golünü Barış Alper Yılmaz'ın attığını kayıtlara geçti.
İŞTE O GOL
⚽ Eren çevirdi Orkun bitirdi! Nefis paslar ve organize bir golle ABD karşısında 2-1 öndeyiz! pic.twitter.com/CnyDPsjNIi— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026