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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası FIFA golün kime ait olduğunu açıkladı! Orkun Kökçü ve Barış Alper...

FIFA golün kime ait olduğunu açıkladı! Orkun Kökçü ve Barış Alper...

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımız, ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya 3 puanla veda etti. Milli Takımımızın 2. golü tartışmaları beraberinde getirirken, FIFA golün kime ait olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 12:21
FIFA golün kime ait olduğunu açıkladı! Orkun Kökçü ve Barış Alper...

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takımımız, ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen turnuvaya 3 puanla veda etti.

Milli Takımımızın 2. golü tartışmaları beraberinde getirirken, FIFA golün kime ait olduğunu açıkladı.

FIFA GOLÜ BARIŞ ALPER'E YAZDI

31. dakikada Orkun'un kaleye gönderdiği topun Barış Alper Yılmaz'a çarparak filelere gitmesinin ardından FIFA, Türkiye'nin 2. golünü Barış Alper Yılmaz'ın attığını kayıtlara geçti.

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