CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino: Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino: Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, "Türkiye turnuvadan gidiyor, ben mi yanlış anlıyorum ama sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var bunu anlamıyorum." dedi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 09:18
ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino: Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mauricio Pochettino, "Türkiye turnuvadan gidiyor, ben mi yanlış anlıyorum ama sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var bunu anlamıyorum." dedi.

Oyuncularının maçın tamamında çok iyi mücadele ettiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Şunu unutmamalıyız, bu gruptan birinci çıktık. Bu gruptaki tüm beklentileri iyi yönettik, sonuçta bu bir turnuva, bugün Almanya-Ekvador maçını gördük Almanya favorilerden bir tanesi ama kaybetti. Karşımızda elenmiş bir takım vardı ama olay sadece bundan ibaret değil. Dünya Kupası'na gelmeden önce amacımız Dünya Kupası'na gelebilmekti. Tabii sonrasında mümkünse, bir sonraki amacımız grubun içinde birinci olmaktı ki bunu da başardık. Önceliklerimiz vardı, bu maçta da galibiyet istiyorduk ama dengelememiz gereken şeyler de vardı (sakat ve cezalı oyuncular) ve onları düşünmem gerekiyordu Şimdi bundan sonraki aşamaya bakıyoruz, hazırız. Gayet olumlu ve memnunum. Kazanamadık ama oyundan memnunum çünkü oyuncularım gayet iyi performans gösteriyor ve gruptan birinci çıkıyoruz."

"Şu ana kadar kimse bizi zor bir grupta birinci bitirdiğimiz için kutlamadı." sözlerini kullanan Pochettino, "Oyuncuları, personeli ve taraftarları tebrik ediyorum çok zor bir grupta birinci çıktık. İnsan her zaman öğreniyor, bugün pek çok olumlu şey gördük. Pek çok oyuncu sahaya ilk kez çıktı, şu an bence çok daha iyi bir ekibiz. Tarihe geçmek için üç maçı kazanmak değil Dünya Kupası'nı kazanmak gerek. Üç maçı kazanıp kazanamamak o kadar önemli değil, önemli olan bir sonraki aşamaya geçip ilerlemek. Gayet iyi oynadık, derinliği olan bir takım olduğumuzu da ispat ettik ama Türkiye 3 puan aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takım'ın galibiyeti dış basında yankı buldu! 'Dünya Kupası'na film gibi veda'
ABD'yi son saniyede yendik!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
81 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 48 baskında 841 şüpheli hakkında adli işlem
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA ülke sıralamamız güncellendi!
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız isim kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! Icardi'nin menajerinden G.Saray açıklaması! 01:27
G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca! G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca! 01:27
G.Saray'a transferde şok üstüne şok! G.Saray'a transferde şok üstüne şok! 01:27
Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! Trabzonspor'da flaş ayrılık gelişmesi! 01:27
G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! 01:27
Avrupa devinden Osimhen'e ret! Avrupa devinden Osimhen'e ret! 01:27
Daha Eski
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! 01:27
Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! Beşiktaş'tan Lauriente hareketliliği! 01:26
Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! 01:26
UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... 01:26
Beşiktaş'ın kalecisi 1. Lig'den! Beşiktaş'ın kalecisi 1. Lig'den! 01:26
Icardi'ye transferde 2 talip! Icardi'ye transferde 2 talip! 01:26