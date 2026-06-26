A Milli Takım'da Salih Özcan: Bu galibiyete mecburduk!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız ile ABD karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta oynanan maçta Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla veda etti.

Maçın ardından milli oyuncularımızdan Salih Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, "Son maçımızda yüzümüzü göstermek istedik. Kendimize güveniyoruz, bu takım hak ediyor. İlk iki maçı kaybettik, bu maç kendimize güvendik. Kazandık ve böyle dönüyoruz. Çok üzgündük, ilk elenen takımlardan olduk. Bu galibiyete mecburduk." ifadelerini kullandı.