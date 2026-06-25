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Haberler Dünya Kupası İsmail Yüksek: Elendiğimiz için çok üzgünüz!

İsmail Yüksek: Elendiğimiz için çok üzgünüz!

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, ABD ile oynanan FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçı öncesi konuştu. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 04:48 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 05:01
İsmail Yüksek: Elendiğimiz için çok üzgünüz!

A Milli Takım'da İsmail Yüksek, ABD ile oynanan FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçı öncesi konuştu.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ:

Tahmin edilebileceğiniz üzere çok da iyi değiliz mental olarak. Elendiğimiz için çok üzgünüz. Her şeye rağmen bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. Ülkemizin yüzünü bir nebze olsun güldürmek istiyoruz bu maçtan puan alarak. Elimizden ne gelirse mücadele etmeye çalışacağız son dakikaya kadar. İnşallah buradan puan alan ekip biz oluruz.

Her futbolcuya nasip olmuyor Dünya Kupası'nda forma giymek. Çok şanslı bir grubuz. Götürebildiğimiz yere kadar götürmek istedik ama yapamadık, ülkemizi üzdük. Elimizden ne geliyorsa vermeye çalıştık sonuna kadar ilk iki maçta, sonucu alamadık. O topu afedersiniz kaleye sokamadık. Bu son maçımız. Onurumuz ve gururumuz için oynayacağız.

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