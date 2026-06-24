CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Kolombiya Dünya Kupası'nda son 32'ye yükseldi!

Kolombiya Dünya Kupası'nda son 32'ye yükseldi!

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada K Grubu 2. hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Kolombiya mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve Dünya Kupası'nda son 32 turuna adını yazdırdı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 04:52 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 07:06
Kolombiya Dünya Kupası'nda son 32'ye yükseldi!

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada K Grubu 2. hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Mücadeleden Kolombiya 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Kolombiya'nın tek golünü 76. dakikada Munoz kaydetti.

Bu golle Kolombiya grubunda 6 puana ulaştı ve gruplardan çıkmayı başardı. Maçın ardından Demokratik Kongo ise 1 puanla 3. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

Okan Buruk'un gözdesinde rakip Simeone!
G.Saray'da Millot sesleri! Okan Buruk transferi istiyor
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı: Caydırıcılık ortak hedef
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski F.Bahçeli yıldız G.Saray'a geliyor!
Çetin'den flaş karar! Asensio, Ederson ve Skriniar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek F.Bahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek 23:39
Singo'nun sakatlığı hakkında açıklama! Singo'nun sakatlığı hakkında açıklama! 23:39
Torreira'dan kendisi ve Icardi için transfer itirafı! Torreira'dan kendisi ve Icardi için transfer itirafı! 23:39
Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor! Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor! 23:39
Fernandes cephesinden şok cevap! G.Saray'ın yeni transfer planı... Fernandes cephesinden şok cevap! G.Saray'ın yeni transfer planı... 23:39
Transferde Amrabat bombası! F.Bahçe'den ezeli rakibe... Transferde Amrabat bombası! F.Bahçe'den ezeli rakibe... 23:39
Daha Eski
Galatasaray'a Ruiz müjdesi! PSG ile kriz... Galatasaray'a Ruiz müjdesi! PSG ile kriz... 23:39
Beşiktaş'ta 1 ayrılık, 3 transfer! Canlı yayında bir bir açıkladı Beşiktaş'ta 1 ayrılık, 3 transfer! Canlı yayında bir bir açıkladı 23:39
F.Bahçe'nin Sarr için teklifi belli oldu! F.Bahçe'nin Sarr için teklifi belli oldu! 23:39
Trabzonspor’a 50 milyon euro! Christ Oulai ve transfer... Trabzonspor’a 50 milyon euro! Christ Oulai ve transfer... 23:39
Aslan'dan İbrahim Maza bombası! Aslan'dan İbrahim Maza bombası! 23:39
Yeni sistem tıkır tıkır işliyor Yeni sistem tıkır tıkır işliyor 20:42