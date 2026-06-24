FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada K Grubu 2. hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Mücadeleden Kolombiya 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Kolombiya'nın tek golünü 76. dakikada Munoz kaydetti.
Bu golle Kolombiya grubunda 6 puana ulaştı ve gruplardan çıkmayı başardı. Maçın ardından Demokratik Kongo ise 1 puanla 3. sırada bulunuyor.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
⚽️ Munoz kilidi açtı! Kolombiya, Kongo karşısında öne geçti. pic.twitter.com/ldya10PbMe— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026