Dünya Kupası'nda Bosna Hersek ve Katar taraftarlarından Filistin'e destek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar ile karşılaşacak Bosna Hersek Milli Takımı'nın taraftarları, maç öncesinde ABD'nin Seattle kentinde bir araya geldi.
Kent merkezinde ve stat çevresinde toplanan Bosna Hersekli futbolseverler, takımlarına destek vererek renkli görüntüler oluşturdu. Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşayan taraftarlar, tezahüratları ve coşkulu kutlamalarıyla dikkat çekti.
Buluşma sırasında Filistin'e de destek mesajları verildi. Taraftarlar, Filistin lehine tezahüratlarda bulunurken tribünlerde ve toplandıkları alanlarda Filistin bayrakları açtı.
📸 Bosna Hersek-Katar maçında taraftarlar tribünlerde Filistin bayrakları açtı. pic.twitter.com/hPnRlarJft— AA SPOR (@aa_spor) June 24, 2026