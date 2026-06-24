Çocukluk kahramanına rakip oldu! Cristiano Ronaldo...

Dünya Kupası heyecanı sürerken dikkat çekici hikayelerinden biri Portekiz ile Özbekistan arasında oynanan karşılaşmada gündeme geldi. Yıllar önce hayranı olduğu Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer alan Rustam Ashurmatov, dünya yıldızının karşısına rakip olarak çıktı.

Hikayenin başlangıcı 2009 yılına dayanıyor. Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan ziyareti sırasında Taşkent'teki Jar Stadyumu'nda genç futbolcularla buluştuğu etkinlikte çekilen bir fotoğraf, yıllar sonra yeniden gündem oldu. O karede Ronaldo'nun yanında bulunan çocuklardan biri olan Rustam Ashurmatov, bugün Özbekistan Milli Takımı'nın önemli savunma oyuncularından biri konumunda.

Kariyerini İstiklal'de sürdüren 28 yaşındaki stoper, teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından Portekiz karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Böylece Ashurmatov, bir zamanlar hayranı olarak fotoğraf çektirdiği Cristiano Ronaldo karşısında sahaya çıktı.

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