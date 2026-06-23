CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Erling Haaland'dan olay sözler! "Kupayı Fransa kazanacak"

Erling Haaland'dan olay sözler! "Kupayı Fransa kazanacak"

Norveç'in dünyaca ünlü golcü yıldızı Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nı Fransa'nın kazanacağını söyledi. İşte güne damga vuran o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 16:43
Erling Haaland'dan olay sözler! "Kupayı Fransa kazanacak"

Norveç'in golcü futbolcusu Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynadıkları maçın ardından çarpıcı bir iddiada bulundu. Haaland, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.

Norveçli golcü, "Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Grubu geçtik ve üst tura yükseldik. Fransa, büyük ihtimalle bizi yenecek ve muhtemelen turnuvayı da kazanacak." dedi.

Dünya Kupası I Grubu'nda yer alan Norveç, Irak ve Senegal'e karşı oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı ve 6 puanla üst turu garantiledi.

Norveç, gruptaki bir sonraki maçında 26 Haziran Cuma günü Fransa ile karşılaşacak.

Norveç Dünya Kupası'nda gruplardan çıktı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor!
Fernandes cephesinden şok cevap! G.Saray'ın yeni transfer planı...
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
CHP'yi bölemeden bölündüler! İmamoğlu bastırıyor Özel "kayyuma" bel bağlıyor | Masadaki planı TAKVİM açıklıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde Amrabat bombası! F.Bahçe'den ezeli rakibe...
Galatasaray'a Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. 16:17
Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı 16:02
Trabzonspor’a 50 milyon euro! Christ Oulai ve transfer... Trabzonspor’a 50 milyon euro! Christ Oulai ve transfer... 15:26
Beşiktaş'ta 1ayrılık, 3 transfer! Canlı yayında açıklandı Beşiktaş'ta 1ayrılık, 3 transfer! Canlı yayında açıklandı 15:01
1905 GSYİAD'dan Dursun Özbek'e ziyaret 1905 GSYİAD'dan Dursun Özbek'e ziyaret 14:53
Fernandes cephesinden şok cevap! G.Saray'ın yeni transfer planı... Fernandes cephesinden şok cevap! G.Saray'ın yeni transfer planı... 14:40
Daha Eski
Naz Aydemir Akyol, yeniden VakıfBank'ta Naz Aydemir Akyol, yeniden VakıfBank'ta 14:34
Devon Hall ile yollar ayrıldı Devon Hall ile yollar ayrıldı 14:12
Beşiktaş'ın yeni transferinden şok karar Beşiktaş'ın yeni transferinden şok karar 14:02
TBF'den Beşiktaş ve Alimpijevic'e ceza TBF'den Beşiktaş ve Alimpijevic'e ceza 13:47
Cimbom, Can Uzun için pusuda! Tavan teklif ortaya çıktı Cimbom, Can Uzun için pusuda! Tavan teklif ortaya çıktı 01:19
F.Bahçe B planını yaptı! Guirassy olmazsa... F.Bahçe B planını yaptı! Guirassy olmazsa... 01:19