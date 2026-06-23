Cristiano Ronaldo: Messi'nin golleri umurumda değil!

2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini alan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle mücadeleye damgasını vurdu.

Özbekistan maçında attığı gollerle 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Portekizli yıldız, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Ronaldo, Avusturya maçında attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını ele geçiren Lionel Messi ile ilgili de konuştu.

"MESSI'NIN GOLLERİ UMURUMDA DEĞİL"

41 yaşındaki oyuncu, "Bana emekli olmamı söylediler… ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız. Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum. Messi'nin golleri umurumda değil." ifadelerini kullandı.