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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası A Milli Futbol Takımı Arizona'da son antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı Arizona'da son antrenmanını yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 08:46
A Milli Futbol Takımı Arizona'da son antrenmanını yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı.

İlk iki maçını kaybederek gruptan çıkma iddiasını yitiren ay-yıldızlı ekibin, Athletic Grounds'taki idmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapma ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşması için taktik çalışıldığı belirtildi.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam TSİ 21.00'de Phoenix'ten kalkacak uçakla ABD maçı için Los Angeles'a hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki son maçını 26 Haziran TSİ 05.00'te Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

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