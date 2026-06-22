CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İranlıların Dünya Kupası coşkusu!

İranlıların Dünya Kupası coşkusu!

İranlı futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaşan İran Milli Futbol Takımı'na destek için başkent Tahran'daki "İran Mall" isimli alışveriş merkezine akın etti.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 10:19
İranlıların Dünya Kupası coşkusu!

Futbolseverler, Belçika ile karşılaşan milli takımlarına destek olmak için başkent Tahran'daki büyük mekanları ve kafeleri tercih etti.

Maçın takip edildiği yerlerden birisi de Orta Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi olduğu iddia edilen "İran Mall" isimli alışveriş merkezi oldu.

İranlılar, burada kurulan dev ekranda ellerinde bayraklarla takımlarını destekledi.

Milli takım formaları giyen çok sayıda taraftar, alışveriş merkezinde kendileri için hazırlanan platformlarda yerlerini alarak maçı büyük bir heyecan ve coşkuyla takip etti.

Karşılaşmadan önce açıklamalarda bulunan İranlı taraftar Zeynelabidin Abdi, maçı ailesi ile birlikte takip etmeye geldiğini ve İran'ın 2-1 kazanacağını düşündüğünü söyledi.

İran milli takımını gönülden desteklediklerin ve bu desteklerini uzaktan dile getirdiklerini vurgulayan Zeynelabidin, "İran sevgisi ile buraya geldik. İnşallah kazanırız. Uzaktan da olsa enerjimizi gönderiyoruz. İnşallah kazanırlar ve İran halkını sevince boğarlar." dedi.

Hürmüz Feregani isimli taraftar da Belçika'yı yenerek güzel bir sevinç yaşamak istediklerini dile getirerek, "Bana göre futbolun siyasetle bir ilgisi yok. Bizim çocuklarımız kendi işlerini en iyi şekilde yapabilir ve sahada görevlerini doğru şekilde yerine getirebilir." diye konuştu.

İran Milli Futbol Takımı, Belçika ile 0-0 berabere kalarak G grubundaki puanını 2'ye yükseltti.

Faslı yıldız G.Saray'a!
F.Bahçe'de stoper mesaiai! 4 yıldız listede
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Rüşvet ses kaydı ile belgelendi! Bursa'da "harami" ağ: Nilüfer Belediyesi'nin topladığı rüşvet paraları CHP Genel Merkezi'ne gitti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe B planını yaptı! Guirassy olmazsa...
Cimbom, Can Uzun için pusuda! Tavan teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine 08:03
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 05:08
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 04:46
Ödemi azaltmaya yardımcı besinler💦 Ödemi azaltmaya yardımcı besinler💦 01:20
G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! 01:18
Filenin Sultanları Çin'i yendi! Filenin Sultanları Çin'i yendi! 01:18
Daha Eski
Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu 01:18
G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! 01:18
F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi 01:18
Panathinaikos'ta Obradovic dönemi başladı! Panathinaikos'ta Obradovic dönemi başladı! 01:17
Çekya'da Toprak Razgatlıoğlu 14. sırada yer aldı Çekya'da Toprak Razgatlıoğlu 14. sırada yer aldı 01:17
Oulai Dünya Kupası'nda göz kamaştırıyor! Oulai Dünya Kupası'nda göz kamaştırıyor! 01:17