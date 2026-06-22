CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İran Milli Futbol Takımı Los Angeles'ta "mesaj" bıraktı

İran Milli Futbol Takımı Los Angeles'ta "mesaj" bıraktı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci haftasında Belçika'yla golsüz berabere kalan İran Milli Futbol Takımı, maçın oynandığı Los Angeles Stadı'ndan soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 10:14
İran Milli Futbol Takımı Los Angeles'ta "mesaj" bıraktı

İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
F.Bahçe'de stoper mesaiai! 4 yıldız listede
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'de "sinkaflı" arınma! İzmir il binası gece yarısı savaş alanına döndü | Küfürler havada uçuştu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe B planını yaptı! Guirassy olmazsa...
Cimbom, Can Uzun için pusuda! Tavan teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı 10:47
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine 08:03
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 05:08
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 04:46
Ödemi azaltmaya yardımcı besinler💦 Ödemi azaltmaya yardımcı besinler💦 01:20
G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! 01:18
Daha Eski
Filenin Sultanları Çin'i yendi! Filenin Sultanları Çin'i yendi! 01:18
Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu 01:18
G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! 01:18
Çekya'da Toprak Razgatlıoğlu 14. sırada yer aldı Çekya'da Toprak Razgatlıoğlu 14. sırada yer aldı 01:17
Oulai Dünya Kupası'nda göz kamaştırıyor! Oulai Dünya Kupası'nda göz kamaştırıyor! 01:17
Beşiktaş'a sürpriz orta saha! Beşiktaş'a sürpriz orta saha! 01:17