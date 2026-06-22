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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası'nda Fransa-Irak maçına yıldırım engeli! İkinci yarı gecikmeli başlayacak

Dünya Kupası'nda Fransa-Irak maçına yıldırım engeli! İkinci yarı gecikmeli başlayacak

2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak arasında oynanan mücadele, ilk yarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski nedeniyle durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle tribünler boşaltılırken, karşılaşmanın ikinci yarısı ertelendi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 01:39
Dünya Kupası'nda Fransa-Irak maçına yıldırım engeli! İkinci yarı gecikmeli başlayacak

2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Irak arasında ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda oynanan maça olumsuz hava koşulları damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından stadyumda şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle güvenlik uyarısı yapıldı. Yetkililer, tribünlerde bulunan taraftarlardan stadyumu geçici olarak boşaltmalarını istedi.

Stadyum çevresinde yıldırım riski tespit edilmesi üzerine Fransa-Irak karşılaşmasının ikinci yarısının TSİ 02:00'ye alındığı öğrenildi.

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