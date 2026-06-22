Dünya Kupası'nda Fransa-Irak maçına yıldırım engeli! İkinci yarı gecikmeli başlayacak

2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Irak arasında ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda oynanan maça olumsuz hava koşulları damga vurdu.
Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından stadyumda şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle güvenlik uyarısı yapıldı. Yetkililer, tribünlerde bulunan taraftarlardan stadyumu geçici olarak boşaltmalarını istedi.
Stadyum çevresinde yıldırım riski tespit edilmesi üzerine Fransa-Irak karşılaşmasının ikinci yarısının TSİ 02:00'ye alındığı öğrenildi.