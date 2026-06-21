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Haberler Dünya Kupası Jürgen Klopp'tan A Milli Futbol Takımımız hakkında flaş yorum: Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü

Jürgen Klopp'tan A Milli Futbol Takımımız hakkında flaş yorum: Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü

A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 10:38
Jürgen Klopp'tan A Milli Futbol Takımımız hakkında flaş yorum: Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, Paraguay'a yenilerek 2026 Dünya Kupası'na henüz grup aşamasında veda eden A Milli Takımımız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Magenta TV'ye konuşan Klopp'un açıklamaları ise şu şekilde:

"BÜYÜK BİR ACI ÇEKTİKLERİNİ BİLİYORUM"

"Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum. Aslında bu durum, Türklerin sahip olduğu o olağanüstü takımın, bu tarz turnuvalarda bazen neden gerçek performansını sahaya yansıtamadığına dair çok net bir örnek.

Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler."

"ÜZERLERİNDEKİ BASKI İNANILMAZ DERECEDE BÜYÜKTÜ"

Türk Milli Takımı üzerindeki beklentilerin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Alman çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz. Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüktü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar."

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