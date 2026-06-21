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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Golünü attı, secdeye gitti! Lamine Yamal, Dünya Kupası tarihine geçti

Golünü attı, secdeye gitti! Lamine Yamal, Dünya Kupası tarihine geçti

2026 Dünya Kupası H Grubu'nda çıktığı ikinci maçta İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0'lık farklı skorla geçti. İspanya'da Lamine Yamal, attığı golden sonra secdeye giderken Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 00:01
Golünü attı, secdeye gitti! Lamine Yamal, Dünya Kupası tarihine geçti

İspanya, 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan ile kozlarını paylaştı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına ilk 11'de başla Lamine Yamal, maçın 10. dakikasında Oyarzabal'ın asistinde ağları havalandırdı ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Yıldız oyuncu golden sonra secdeye giderken, Yamal'ın bu güzel hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Bu golle Yamal, Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal, 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçında açılış golünü atan ikinci oyuncu oldu.

İspanyol yıldızdan önce Dünya Kupası'nda bu başarıya imza atan ilk isim Pele olmuştu.

İşte Lamine Yamal'ın golü...

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