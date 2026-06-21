İspanya, 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Suudi Arabistan ile kozlarını paylaştı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına ilk 11'de başla Lamine Yamal, maçın 10. dakikasında Oyarzabal'ın asistinde ağları havalandırdı ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Yıldız oyuncu golden sonra secdeye giderken, Yamal'ın bu güzel hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Bu golle Yamal, Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamış oldu.

TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal, 19 yaşını doldurmadan önce bir Dünya Kupası maçında açılış golünü atan ikinci oyuncu oldu.

İspanyol yıldızdan önce Dünya Kupası'nda bu başarıya imza atan ilk isim Pele olmuştu.

İşte Lamine Yamal'ın golü...