Şenol Güneş'ten flaş Montella yorumu! "Sorumlusu o ve..."

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a mağlup oldu. Trt Spor'da maç sonu yorum yapan Şenol Güneş, turnuvada üst tura çıkma şansını kaçıran Milli Takım'ın mağlubiyetini yorumladı.

"İYİ GÖRÜNMEMİZE RAĞMEN SONUÇ ALAMADIK"

"Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük. Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir.

"İYİ ZAMAN ÇALDILAR"

Son 10 dakikayı kenardan hoca gözü ile izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar. İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdi ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları..

"BU KALİTEDE DÜŞÜKLÜK DÜNYA KUPASI'NDA SIRITIYOR"

Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor."

"OYUNCULARIMIZ KENDİ OYUNLARINI GEÇMELİLER"

"Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken ilk dakikada da gol yedik. Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncuların rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. bence sıkıntı bu. Oynayan oyuncularımız hepsi iyi ama kendi oyunlarını geçmeliler. Rakibi geçmeye çalışırken, kendimizi eksik bırakıyoruz. Pas kalitesi, şut iyi olmalı.

"DAHA ÇOK ŞEY BEKLİYORDUK"

Oyuncularımızdan daha çok şey bekliyorduk, bu bizim hakkımız. Bunlardan alınmayacaklar. Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Onlara güveniyoruz, fizik güçlerini ve yeteneklerini çalışarak öne çıkaracaklar. Bunları konuşunca alınganlık oluyor. Burada da eksikler var."

"İLK 11 FARKLI OLSA DA BİR ŞEY DEĞİŞMEZDİ"

"Vincenzo Montella en iyisini yapmaya çalışıyor, sorumlusu o ve cevapları verecektir. Utanmak değil de Arda Güler eksik yapmanın ezikliğini yaşıyor. Maç sonundaki isteği, oyun başında görmek isterdim. Coşkulu oyunu göremedik. O coşkuyu yakalayınca akıcı oluyoruz ve şans lehimize dönüyor. Uzak oynayınca, basiret de bağlanıyor. Biz onlardan eksik değiliz ama onlardan daha iyi olacak oyunu oynamadık. 11 farklı da olsa bir şey değişeceğini düşünmüyorum."