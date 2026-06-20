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Haberler Dünya Kupası Merih Demiral: Türk halkından özür diliyorum

Merih Demiral: Türk halkından özür diliyorum

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda A Milli Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve üst tura yükselme şansını kaybetti. Mücadelenin ardından konuşan Merih Demiral, Türk halkından özür diledi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 11:08
Merih Demiral: Türk halkından özür diliyorum

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda oyunculardan Merih Demiral, Türk halkından özür diledi.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merih Demiral, alınan sonuçlar sebebiyle herkesin sorumlu olduğunun altını çizdi.

Türk halkından özür dileyen Merih, "Çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok. Ne söylenir bilmiyorum, futbolda böyle anlar olabiliyor. Herkesten özür diliyoruz. Soyunma odasında herkes çok üzgün. Yıllardır milli takıma geliyorum, en üzüldüğüm maç oldu. Herkes çok duygusal zaten. Çok, çok üzgünüz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka diyecek bir kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Hem Avustralya hem de Paraguay maçlarında takım olarak çok istekli oynadıklarına dikkati çeken 28 yaşındaki futbolcu, "Olmayınca olmuyor. İki maçta 70-75 şut çekmişiz. Olmayınca olmuyor. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Mücadele ettiğimize inanıyoruz, iki maçta da elimizden geleni yaptık. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Böyle olmamalıydı. Burada hepimiz sorumluyuz. Dediğim gibi, içtenlikle herkesten, kırdığımız, üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz." açıklamasında bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Kupanın ev sahibi ülkelerinden ABD ile yapacakları grubun son maçıyla ilgili de konuşan Merih Demiral, organizasyonu galibiyetle tamamlamak istediklerini aktararak, "Herkes çok üzgün ama bir maç daha var. İnşallah turnuvayı en iyi şekilde noktalarız." değerlendirmesinde bulundu.

Baskının kendileri için bahane olamayacağını, bahanelere sığınmamaları gerektiğini dile getiren Merih Demiral, "Hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu, bunlar olabiliyor. O yüzden çok üzgünüz. Soyunma odasında herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için, halkımıza unutturmak için milli takımın ilerleyen süreçlerinde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bütün takım arkadaşlarım da böyle düşünüyor." diye konuştu.

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın soyunma odasına girer girmez takımı topladığını da belirten Merih Demiral, şunları söyledi:

"Hepimizle konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden memnun. Çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Futbolda böyle şeyler var; iyi günler de var, kötü günler de. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade gruptan çıkabilirdik. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan çok özür diliyorum."

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