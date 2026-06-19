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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Türkiye-Paraguay CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Paraguay CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, gruptan çıkma şansını sürdürmek adına turnuvadaki en kritik viraja yaklaşıyor. Bizim Çocuklar, grubun ikinci karşılaşmasında kendisi gibi ilk maçını kaybeden Güney Amerika’nın dişli ekiplerinden Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimizin mutlak galibiyet ve ilk 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı tarihi randevunun detayları merak ediliyor. İşte Türkiye-Paraguay maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:07
Türkiye-Paraguay CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta şanssız bir mağlubiyet alan Bizim Çocuklar, gruptan çıkma şansını sürdürmek için bu kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde oynanacak mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekibimizde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi. Peki, Türkiye-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte grubun puan durumu, takımlardaki son gelişmeler ve maça dair tüm detaylar!

⚽️TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE | TRT 1

Türkiye-Paraguay maçı ne zaman?

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik ikinci randevusu, 20 Haziran Cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinde oynanacak. Turnuvadaki varlığımızı ve gruptan çıkma iddiamızı sürdürebilmek adına adeta bir kader maçı niteliği taşıyan bu büyük heyecan, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

Türkiye-Paraguay maçı saat kaçta?

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev müsabakanın başlama düdüğü, Türkiye Saati ile (TSİ) 06.00'da çalacak.

Türkiye-Paraguay maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bizim Çocukların gruptaki bu zorlu ve heyecan dolu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

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Türkiye-Paraguay maçı muhtemel 11'ler

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: UĞURCAN, MERT, OZAN, ABDÜLKERİM, FERDİ, İSMAİL, HAKAN, BARIŞ, KENAN, ARDA, DENİZ

Paraguay: GILL, CACERES, G.GOMEZ, ALDERETE, MAIDANA, CUBAS, D.GOMEZ, ALMIRON, MAURICIO, SANABRIA, ENCISO

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

Ivan Barton kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

Türkiye-Paraguay maçı ayrıntıları

MONTELLA'DAN ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Avustralya mağlubiyetinin ardından kamuoyunda yaratılan olumsuz atmosferden büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Vincenzo Montella, son 3 yılda tarihi sonuçlar elde eden bu takımın biraz daha saygıyı hak ettiğini vurguladı. Kendisine yönelik eleştirilere göğüs gerebildiğini ancak üretilen suni karışıklıkların henüz 20'li yaşlarında olan genç futbolcuları derinden üzdüğünü ve incittiğini belirten İtalyan teknik adam, oyuncularının birer makine ya da robot olmadığını hatırlattı. Eleştirilerin dozunun çok aşırı olduğunu ve bu kadarını beklemediğini itiraf eden Montella, "Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi" diyerek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Maç kaybettiler diye bir çuval inciri berbat etmeye gerek olmadığını savunan tecrübeli hoca, sadece kazanıldığında değil, asıl ihtiyaç duyulduğu bu yenilgi dönemlerinde oyunculara sevgi ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

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