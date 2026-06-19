Ömer Üründül'den A Milli Takım'a öneri! "İki kötü alışkanlığımız var..."
2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta maçında A Milli Takımımız, Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 09:07
Paraguay maçında nasıl oynamalıyız, takımın 11'i değişmeli mi?
Ben futbolcularımızın bu maçta her şeylerini verecekleri kanaatindeyim. Rakip de aynı düşüncede. O açıdan işin zorluk derecesi ortada. Takım tertibine gelince, Kenan'la başlayacağımız için Arda Güler'in forvet arkasında görev alması gerekiyor.
Sağ bek konusunda tartışmalar var. Ama Avustralya maçında Zeki'nin performansının düşük olmasının nedeni oyun sisteminden kaynaklandı. Arda sağ önde oynayıp oradan merkeze girdiği için bu kulvar çoğu kez Zeki'ye kaldı.
O yüzden de o bölgede sıkıntılar yaşadık. Zeki'nin önünde Barış veya Yunus oynadığı takdirde bu zaaf giderilir. Orta sahada da tahminimce Hakan'ın yanında İsmail veya Orkun'dan biri tercih edilecek.
Şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her takım zorluyor. Net favoriler puanlar kaybediyorlar. Büyük takımlar zorluk yaşıyorlar. İspanya ve Portekiz'in neticeleri ortada. Diğer favori kazanan takımlar da çok zorlandılar. Örneğin Gana, Panama maçında öldü öldü dirildi. Büyük ihtimalle kaybedeceği maçı son saniyedeki kontratak golüyle kazandı. Böyle çok örnek var.
Ama Dünya Kupası böyledir. Çünkü oraya gelen her takım, zayıf görünen takımlara bile kaybedecekleri bir şey olmadığı için sahaya bütün hırslarını mücadelelerini yansıtırlar zaten şu güne kadar da bunları gördük.
"1 NUMARALI FAVORİM FRANSA"
Favori takımlardan bir tek İngiltere, Hırvatistan karşısında başarılı bir futbol oynadı. Benim 1 numaralı favorim Fransa, Senegal karşısında ilk yarıda kötü oynamasına rağmen ikinci yarıda gerçek kimliğine büründü. Messi'nin sürüklediği Arjantin bildiğimiz gibi her zaman güçlü takım.
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