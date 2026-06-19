Ömer Üründül'den A Milli Takım'a öneri! "İki kötü alışkanlığımız var..."

Avustralya karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Yoğun eleştiriler oldu, TFF başkanından da yanıt geldi. Ortalık bayağı karıştı. Bu durum takımı nasıl etkiler? Bu tip olaylar doğal olarak duygusal olarak bizde fazla yansıyor. Çünkü bizim iki kötü alışkanlığımız var. İyi bir olayı çok abartmak... Olumsuz neticede ise tam tersi ağır eleştirilerde bulunmak. Tabii ki üzücü sonuç aldık ama Dünya Kupası'nda her zaman sürpriz sonuçlar çıkar.