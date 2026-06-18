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Haberler Dünya Kupası Vincenzo Montella'dan sert çıkış: Sizden daha Türküm!

Vincenzo Montella'dan sert çıkış: Sizden daha Türküm!

Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından kendisine ve takıma yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu. İşte o ifadeler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 01:17
Vincenzo Montella'dan sert çıkış: Sizden daha Türküm!

A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetinin ardından kendisine ve takıma yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. İşte Montella'nın gündem olan o ifadeleri...

"KAOS YARATILDI"

"Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı."

"O KİŞİLERDEN FAZLA TÜRKÜM"

"Epeyce bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim; bu takım son 3 yılda çok iyi sonuçlar elde etti. Biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben, kendimi Türk gibi hissediyorum. Kendimi, bu kaosa hizmet eden ve bunu besleyen kişilerden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Eklemem gereken bir konu var: burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz."

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