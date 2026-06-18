Meksika-Güney Kore maçı CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda zirvenin rengini belirleyecek olan dev eşleşmede heyecan dorukta. İlk maçta sergilediği dominant futbolla taraftarlarına güven veren ve liderlik koltuğuna kurulan Meksika, coşkulu taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmeyi ve gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise turnuvaya taktiksel disiplini ve yüksek oyun temposuyla damga vuran Güney Kore, güçlü rakibini devirerek zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Meksika-Güney Kore maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MEKSİKA-GÜNEY KORE MAÇI 11'LERİ

Meksika: Rangel, Sanchez, Vasquez, Romo, Gallardo, Lira, Alvarez, Gutierrez, Alvarado, Quinones, R. Jimenez.

Güney Kore: Seung-Gyu, Hanbeom, Gi-Hyuk Lee, Min-Jae, Young-Woo, In-Beom, Seung-Ho, Moon-Hwan, Jae-Sung, Kang-In, Son.

Meksika-Güney Kore MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası A Grubu kapsamındaki Meksika-Güney Kore mücadelesi 19 Haziran Cuma günü oynanıyor.

Meksika-Güney Kore MAÇI SAAT KAÇTA?

A Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 04.00'te çaldı.

Meksika-Güney Kore MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika-Güney Kore mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.