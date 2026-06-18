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Haberler Dünya Kupası Meksika-Güney Kore maçı CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI MAÇ

Meksika-Güney Kore maçı CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası A Grubu'nda erken liderlik savaşı niteliğinde dev bir randevu sahne alıyor. Turnuvadaki ilk maçında aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran ve artı 2 averajla liderlik koltuğunda oturan Meksika, yine turnuvaya galibiyetle başlayarak 3 puan ve artı 1 averajla ikinci sıraya yerleşen Güney Kore ile kozlarını paylaşıyor. Gruptan lider çıkma senaryolarını doğrudan etkileyecek Meksika-Güney Kore maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 03:49
Meksika-Güney Kore maçı CANLI İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda zirvenin rengini belirleyecek olan dev eşleşmede heyecan dorukta. İlk maçta sergilediği dominant futbolla taraftarlarına güven veren ve liderlik koltuğuna kurulan Meksika, coşkulu taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmeyi ve gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise turnuvaya taktiksel disiplini ve yüksek oyun temposuyla damga vuran Güney Kore, güçlü rakibini devirerek zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Meksika-Güney Kore maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MEKSİKA-GÜNEY KORE MAÇI 11'LERİ

Meksika: Rangel, Sanchez, Vasquez, Romo, Gallardo, Lira, Alvarez, Gutierrez, Alvarado, Quinones, R. Jimenez.

Güney Kore: Seung-Gyu, Hanbeom, Gi-Hyuk Lee, Min-Jae, Young-Woo, In-Beom, Seung-Ho, Moon-Hwan, Jae-Sung, Kang-In, Son.

Meksika-Güney Kore MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası A Grubu kapsamındaki Meksika-Güney Kore mücadelesi 19 Haziran Cuma günü oynanıyor.

Meksika-Güney Kore MAÇI SAAT KAÇTA?

A Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 04.00'te çaldı.

Meksika-Güney Kore MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika-Güney Kore mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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