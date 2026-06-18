2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ev sahibi Meksika, Güney Kore'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Meksika'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Meksika, son maçlar öncesinde son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Güney Kore ise 3 puanla grupta 2. sırada kaldı.
Güney Kore'de Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh 57. dakikada oyuna dahil oldu.
Meksika'da geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Edson Alvarez, sahaya ilk 11'de çıktı.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
⚽ Kaleci ve defans arasındaki büyük anlaşmazlıkta Meksika'nın golü geldi! Luis Romo fırsatı kaçırmadı! pic.twitter.com/9ol5cR1iws— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2026