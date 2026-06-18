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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Meksika Dünya Kupası'nda son 32 turunda!

Meksika Dünya Kupası'nda son 32 turunda!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 2'nci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Dünya Kupası'nda çıktığı 2'nci maçtan da galibiyetle ayrılan Meksika, son 32 turunu garantiledi. İşte maçın golü...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 05:56
Meksika Dünya Kupası'nda son 32 turunda!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında ev sahibi Meksika, Güney Kore'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Meksika'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Luis Romo kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Meksika, son maçlar öncesinde son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Güney Kore ise 3 puanla grupta 2. sırada kaldı.

Güney Kore'de Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh 57. dakikada oyuna dahil oldu.

Meksika'da geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Edson Alvarez, sahaya ilk 11'de çıktı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

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