Kolombiya Özbekistan karşısında galip!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Daniel Munoz, 66. dakikada Luis Diaz ve 90+9. dakikada Jaminton Campaz kaydetti.

Özbekistan'ın tek golünü ise 61. dakikada RAMS Başakşehir forması giyen Abbosbek Fayzullaev kaydetti. Fayzullaev'in bu golü Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Özbekistan tarihinin ilk golü oldu.

Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez 90 dakika süre alırken, Özbekistan'da ise RAMS Başakşehir forması giyen futbolculardan Abbosbek Fayzullaev 77 dakika sahada kalıp, çıkarken yerini Azizbek Amonov'a bıraktı. Eldor Shomurodov ise 90+3. dakikada oyundan çıkarken yerini Igor Sergeyev'e bıraktı.

Grubun ikinci maçlarında Özbekistan Portekiz ile karşı karşıya gelirken, Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Luis Diaz koşuyu gördü, Munoz savunmadan geldi enfes bitirdi! Şahane bir gol! pic.twitter.com/wETobtFnJB — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽️ Shomurodov vurdu Fayzullayev tamamladı! Özbekistan'ın Dünya Kupaları'ndaki ilk golü Başakşehir'in genç yıldızından geldi! pic.twitter.com/6rYmOvh4nQ — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽️ Luis Diaz sahnede! Özbekistan'ın golüne cevap çok hızlı geldi! pic.twitter.com/uCI83dzn7i — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026