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Haberler Dünya Kupası Kolombiya Özbekistan karşısında galip!

Kolombiya Özbekistan karşısında galip!

Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Özbekistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi turnuvaya galibiyetle başladı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 07:32
Kolombiya Özbekistan karşısında galip!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Daniel Munoz, 66. dakikada Luis Diaz ve 90+9. dakikada Jaminton Campaz kaydetti.

Özbekistan'ın tek golünü ise 61. dakikada RAMS Başakşehir forması giyen Abbosbek Fayzullaev kaydetti. Fayzullaev'in bu golü Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Özbekistan tarihinin ilk golü oldu.

Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez 90 dakika süre alırken, Özbekistan'da ise RAMS Başakşehir forması giyen futbolculardan Abbosbek Fayzullaev 77 dakika sahada kalıp, çıkarken yerini Azizbek Amonov'a bıraktı. Eldor Shomurodov ise 90+3. dakikada oyundan çıkarken yerini Igor Sergeyev'e bıraktı.

Grubun ikinci maçlarında Özbekistan Portekiz ile karşı karşıya gelirken, Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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