Gana 90+5'te Panama'yı yıktı!

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Panama'yı 1-0 mağlup etti. BMO Field - Toronto'da oynanan mücadelede Gana'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gana 3 puanı hanesine yazdırdı. Panama ise henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş'ın futbolcusu Amir Murillo, Panama ile mücadeleye ilk 11'de başladı. Murillo, 90 dakika sahada kaldı. RAMS Başakşehir'in futbolcusu Jerome Opoku da Gana formasını bu mücadelede 90 dakika terletti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 2. hafta maçında Gana, İngiltere; Panama ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLÜ