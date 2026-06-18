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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Gana 90+5'te Panama'yı yıktı!

Gana 90+5'te Panama'yı yıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Gana 90+5'te bulduğu gol ile Panama'yı 1-0 mağlup etti. İşte maçın golü...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 04:03 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 08:53
Gana 90+5'te Panama'yı yıktı!

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Panama'yı 1-0 mağlup etti. BMO Field - Toronto'da oynanan mücadelede Gana'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gana 3 puanı hanesine yazdırdı. Panama ise henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş'ın futbolcusu Amir Murillo, Panama ile mücadeleye ilk 11'de başladı. Murillo, 90 dakika sahada kaldı. RAMS Başakşehir'in futbolcusu Jerome Opoku da Gana formasını bu mücadelede 90 dakika terletti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu 2. hafta maçında Gana, İngiltere; Panama ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

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