Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza moral mesajı

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle başlayan A Milli Takım'da moraller oldukça bozuldu. Futbolculardan teknik heyete, yönetimden kampı takip eden basın mensuplarına kadar bu yenilgi herkesin yüzüne bir hüzün çökmesine neden oldu. Ancak kara bulutları dağıtacak mesaj, Türkiye'den ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, organizasyonu yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu aracılığı ile takıma mesaj gönderdi.

Avustralya yenilgisinin ardından teknik direktör Montella ve oyuncularla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, sözlerine Başkan Erdoğan'ın, Spor Bakanı Bak aracılığıyla gönderdiği mesajla başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BAŞLARINI ÖNE EĞMESİNLER

Hacıosmanoğlu, "Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. 'Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz' demiş" deyince takımdaki futbolcular büyük moral buldu. Kasvetli hava az da olsa dağıldı.