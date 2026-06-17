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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Avusturya Dünya Kupası'nda Ürdün'ü 3 golle geçti!

Avusturya Dünya Kupası'nda Ürdün'ü 3 golle geçti!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk hafta maçında Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Avusturya, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 09:11
Avusturya Dünya Kupası'nda Ürdün'ü 3 golle geçti!

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk hafta maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Romano Schmid, 76. dakikada Yezen el-Arab (KK) ve 90+12'de Marko Arnautovic (P) kaydetti. Ürdün'ün tek golü ise 50. dakikada Ali Ulvan'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Avusturya, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda J Grubu'ndaki ilk maçında galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Ürdün ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda puanla tanışmayı başaramadı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Avusturya, Arjantin; Ürdün ise Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

AVUSTURYA SCHMID İLE ÖNE GEÇTİ

ÜRDÜN OLWAN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

AL-ARAB'IN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLE AVUSTURYA YENİDEN ÖNDE

ARNAUTOVIC PENALTI GOLÜYLE MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

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