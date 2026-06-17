Avusturya Dünya Kupası'nda Ürdün'ü 3 golle geçti!

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk hafta maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Romano Schmid, 76. dakikada Yezen el-Arab (KK) ve 90+12'de Marko Arnautovic (P) kaydetti. Ürdün'ün tek golü ise 50. dakikada Ali Ulvan'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Avusturya, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda J Grubu'ndaki ilk maçında galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Ürdün ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda puanla tanışmayı başaramadı.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Avusturya, Arjantin; Ürdün ise Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

AVUSTURYA SCHMID İLE ÖNE GEÇTİ

⚽️ Romana Schmid tam 90'a muhteşem bir vuruşla Avusturya'yı Ürdün karşısında 1-0 öne geçirdi! pic.twitter.com/72M0TfC98k — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

ÜRDÜN OLWAN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

⚽️ Ali Olwan'dan şahane klas bir gol vuruşu! Ürdün ikinci yarıya golle başladı! pic.twitter.com/KP5FrFoqWn — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

AL-ARAB'IN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLE AVUSTURYA YENİDEN ÖNDE

Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Avusturya, Ürdün karşısında 2-1 öne geçti. pic.twitter.com/ZnBRv69GgQ — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026

ARNAUTOVIC PENALTI GOLÜYLE MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ