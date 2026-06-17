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Haberler Dünya Kupası A Milli Takımımız Paraguay maçı için San Francisco’ya gitti

A Milli Takımımız Paraguay maçı için San Francisco’ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda oynayacağı Paraguay maçı için San Francisco’ya gitti.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 21:14
A Milli Takımımız Paraguay maçı için San Francisco’ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. San Fracisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar da bu kritik müsabaka için San Fracisco'ya hareket etti. Otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçen millilerin taşıyan uçak TSİ 21.00'de havalandı. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.

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