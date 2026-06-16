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Haberler Dünya Kupası Samet Akaydin: Böyle bir skor beklemiyorduk!

Samet Akaydin: Böyle bir skor beklemiyorduk!

A Milli Takımımız'da Samet Akaydin, Paraguay maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Uğurcan Çakır ile beraber soruları yanıtladı. Akaydin, yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 00:44 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 01:03
Samet Akaydin: Böyle bir skor beklemiyorduk!

A Milli Takım'da Samet Akaydin, Uğurcan Çakır ile beraber basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akaydin, Avustralya mağlubiyeti sonrası yapılan eleştiriler hakkında konuştu. İşte Samet Akaydin'in sözleri...

"BÖYLE BİR SKOR BEKLEMİYORDUK"

"Mutsuzuz çünkü ilk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Paraguay maçını kazanarak bunu telafi edeceğiz. Avustralya maçı bizi yıldırmadı. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık ama telafi edeceğiz. Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım, her zaman böyle oldu. Ülke olarak şunun farkına varmamız lazım, önümüzde çok kritik bir maç var ve bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var."

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