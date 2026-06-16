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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Montella'dan büyük değişim

Montella'dan büyük değişim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay karşısında takımda bazı değişikliklere gidecek. Kerem’in yerine Deniz, Can ya da Barış’ın oynaması beklenirken, Arda yine forvet arkasına geçecek.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Montella'dan büyük değişim

Avustralya maçındaki kadro tercihleri nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim olan teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçıyla birlikte kadroda değişime gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcı en fazla eleştirildiği konu olan forvetle işe başladı. Esas mevkisi forvet olmayan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ileriye Deniz, Barış ya da Can Uzun'dan birisini koymaya hazırlanan Montella, Arda Güler'i de alışkın olduğu bölgeden çıkarmayacak.

Avustralya maçına sağda başlayan Arda, en etkili olduğu ortada kalacak. Forvet arkasında ve kaleye daha yakın bir bölgede görev yapacak olan genç yıldız, yine en büyük kozumuz olacak. Kalede yine Uğurcan'a şans vermeye hazırlanan Montella, savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyecek. Avustralya maçında ikinci yarıda oyuna giren ve sahanın en etkili ismi olan Kenan da büyük bir aksilik olmazsa karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

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