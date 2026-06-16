Montella'dan büyük değişim

Avustralya maçındaki kadro tercihleri nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim olan teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçıyla birlikte kadroda değişime gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcı en fazla eleştirildiği konu olan forvetle işe başladı. Esas mevkisi forvet olmayan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ileriye Deniz, Barış ya da Can Uzun'dan birisini koymaya hazırlanan Montella, Arda Güler'i de alışkın olduğu bölgeden çıkarmayacak.

Avustralya maçına sağda başlayan Arda, en etkili olduğu ortada kalacak. Forvet arkasında ve kaleye daha yakın bir bölgede görev yapacak olan genç yıldız, yine en büyük kozumuz olacak. Kalede yine Uğurcan'a şans vermeye hazırlanan Montella, savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyecek. Avustralya maçında ikinci yarıda oyuna giren ve sahanın en etkili ismi olan Kenan da büyük bir aksilik olmazsa karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.